Trump e Pfizer anunciam acordo para reduzir preços de medicamentos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (30) um acordo com a gigante farmacêutica Pfizer para reduzir os preços de alguns medicamentos no país.

O republicano não especificou quais produtos farmacêuticos estão incluídos neste acordo, mas indicou que ele concede à Pfizer uma isenção de três anos das tarifas farmacêuticas recentemente impostas por Trump.

Este anúncio faz parte do plano do presidente de fechar acordos com empresas farmacêuticas para definir os preços da "nação mais favorecida", ou seja, os medicamentos custam o menor preço pago por outros países desenvolvidos.