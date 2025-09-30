Ucrânia relata morte de família de quatro pessoas em ataque de drones russos

O Ministério da Defesa russo afirmou que "interceptou e destruiu" 81 drones ucranianos durante a noite.

O governador de Volgogrado, Andrey Bocharov, disse que o Exército impediu um ataque "em larga escala" com drones ucranianos sobre a região sul. Não foram relatados danos ou feridos.

Na madrugada de sábado para domingo, um grande ataque com centenas de drones e mísseis russos contra a Ucrânia deixou pelo menos quatro mortos em Kiev, incluindo uma menina de 12 anos, e dezenas de feridos em todo o país.

A Rússia iniciou uma ofensiva na região de Sumy depois de concluir, em abril, uma operação para impedir o avanço das forças ucranianas em sua região de Kursk. Soldados ucranianos ocuparam uma pequena faixa da região em 2024.

A maior parte dos combates, no entanto, acontece no leste do país.

Após três anos e meio de guerra, os esforços diplomáticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com os ataques enfrentam um momento de estagnação.