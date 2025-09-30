Venezuela, Nicarágua e Cuba são excluídos da Cúpula das Américas

Venezuela, Nicarágua e Cuba foram novamente excluídos da lista de países convidados para a celebração da Cúpula das Américas, que acontecerá na primeira semana de dezembro na República Dominicana, informou nesta terça-feira (30) o país organizador.

Os três países também foram deixados de fora da edição anterior, em Los Angeles, em 2022, por serem apontados como regimes ditatoriais.

A República Dominicana, que assumiu em 2023 a presidência rotativa da Cúpula das Américas, explicou que a decisão deste ano "responde a um critério estritamente multilateral" em um contexto de "polarização política" e em favor de "priorizar o sucesso do encontro".