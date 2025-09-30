Zagueiro francês William Saliba renova com o Arsenal até 2030

O zagueiro francês William Saliba, que foi especulado no Real Madrid na última janela de transferências, renovou com o Arsenal até 2030, anunciou o clube inglês nesta terça-feira (30).

O vínculo anterior do jogador com os 'Gunners' ia até 2027 e, nos últimos meses, vários veículos de imprensa noticiaram o interesse madridista em sua contratação.

Nascido em Bondy, mesma localidade na periferia de Paris que seu companheiro de seleção e astro do Real Madrid Kilian Mbappé, Saliba chegou ao Arsenal em 2019.