Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu nesta terça-feira (30) sobre a situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, que está há sete dias seguidos desconectada da rede elétrica.

"A situação é crítica. Devido aos ataques russos, a usina ficou desconectada de seu fornecimento elétrico e da rede. Está sendo alimentada com eletricidade proveniente de geradores a diesel", disse Zelensky em seu discurso diário.

"São os russos que impedem o reparo das linhas elétricas da usina e a restauração da segurança básica com seus bombardeios. E isso é uma ameaça para absolutamente todos", acrescentou.