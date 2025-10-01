Acidente de barco na Nigéria deixa ao menos 26 mortos

Ao menos 26 pessoas morreram em um acidente de barco na terça-feira (30) no rio Níger, no centro-sul da Nigéria, uma região particularmente vulnerável a inundações durante a estação chuvosa.

"De acordo com as informações disponíveis, este trágico acidente teria causado a morte de pelo menos 26 passageiros", afirmou Kingsley Femi Fanwo, comissário de informação do estado de Kogi, em um comunicado.

O barco transportava comerciantes que se dirigiam da região de Ibaji (Kogi) para um mercado em Illushi, no estado de Edo, do outro lado do rio Níger, e teria virado na terça-feira.