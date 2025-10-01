Atividade industrial dos EUA desacelera em setembro pelo 7º mês consecutivo

A atividade industrial dos Estados Unidos desacelerou pelo sétimo mês consecutivo em setembro, embora em um ritmo ligeiramente menor à medida que a demanda e a produção melhoraram.

O índice ISM - baseado em uma pesquisa com empresas e indústrias de todo o país - subiu ligeiramente para 49,1% no mês passado, um pouco acima dos 48,7% de agosto.

No entanto, apesar da leve melhora, permaneceu abaixo dos 50% que separam a expansão da contração.