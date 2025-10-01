Autoridades temem presença de mais de 90 pessoas nos escombros de escola que desabou na Indonésia

Noventa e uma pessoas podem estar presas sob os escombros de uma escola que desabou na ilha de Java, a principal da Indonésia, informaram as autoridades, enquanto prosseguem as operações de busca por sobreviventes.

A escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira, quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinas, segundo a imprensa local.

"Com base nos dados de presença dos estudantes, 91 pessoas estariam soterradas sob os escombros do edifício", declarou Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Desastres e Mitigação, em um comunicado divulgado na noite de terça-feira.