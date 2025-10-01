Avanço russo desacelerou na Ucrânia em setembro, sobretudo em Donetsk

A ofensiva de julho tinha sido a mais significativa desde novembro de 2024 (725 km²), deixando de lado os primeiros meses da guerra, na primavera de 2022 no hemisfério norte, quando a linha de frente era muito mais móvel.

A superfície das terras conquistadas inclui tanto áreas totalmente ou parcialmente controladas pela Rússia quanto aquelas que reivindica.

De outubro de 2024 a setembro de 2025, os russos tomaram mais de 6.000 quilômetros quadrados, quase o triplo dos doze meses anteriores (cerca de 2.300 quilômetros quadrados de outubro de 2023 a setembro de 2024).

Em setembro deste ano, a Rússia avançou rapidamente no início, ganhando 416 quilômetros quadrados entre 1º e 19, antes de sofrer um freio no final do mês, com apenas cerca de 30 km² conquistados de 20 a 30.

O exército russo estagnou sobretudo na região de Donetsk, principal cenário de combates entre russos e ucranianos há dois anos.

Ali, conquistou 181 km² em setembro, um de seus menores avanços em um ano.