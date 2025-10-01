Borussia Dortmund goleia Athletic Bilbao (4-1) na Champions

O Borussia Dortmund selou sua primeira vitória na Liga dos Campeões ao golear o Athletic Bilbao por 4 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Signal Iduna Park.

O time alemão construiu o resultado com gols de Daniel Svensson (28'), Carney Chukwuemeka (50'), Serhou Guirassy (82') e Julian Brandt (90'+1), enquanto o Athletic descontou com Gorka Guruzeta (61').

Os espanhóis, que não puderam contar com o atacante Nico Williams, lesionado, somam sua segunda derrota nesta Champions e ocupam a 34ª colocação entre as 36 equipes da fase de liga.