Brasil perde para o Marrocos e se complica no Mundial Sub-20; Argentina vai às oitavas

O valor da seleção do Marrocos é "estar sempre unida. Somos uma equipe o tempo todo, e mostramos isso mais uma vez hoje em campo. E esperamos mostrar isso até o fim", disse o goleiro Yanis Benchaouch.

Agora, a seleção canarinho, que tem apenas um ponto, precisa derrotar a Espanha (1) na última rodada e torcer para que o México (2) não derrote o Marrocos para tentar garantir o segundo lugar. Caso contrário, precisa vencer e torcer para ser um dos quatro melhores terceiros colocados na fase de grupos.

"É difícil dizer qualquer coisa agora, com a cabeça quente (...) tivemos a oportunidade de marcar em várias situações, mas não conseguimos. E quando você não marca, é uma oportunidade para o adversário", lamentou o técnico brasileiro Ramon Menezes.

A Argentina garantiu sua vaga no Grupo D com uma vitória por 4 a 1 sobre a Austrália.

O atacante Alejo Sarco voltou a balançar as redes cedo, marcando o primeiro gol da Argentina logo aos 3 minutos. O zagueiro Tomás Pérez ampliou aos 45 minutos. Ian Subiabre e Santino Andino marcaram nos últimos instantes (90'+3 e 90'+5).

Daniel Bennie marcou o único gol da Austrália aos 69 minutos, nesta partida que foi disputada no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 120 km de Santiago.