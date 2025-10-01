Canadá bloqueia exportação de baleias-beluga para a China

O Canadá negou nesta quarta-feira (1º) um pedido de um parque temático para exportar 30 baleias-beluga para a China e explicou que sua decisão responde à necessidade de proteger esses mamíferos da exploração.

Alguns relatos indicam que o Marineland tenta vender seus bens desde que fechou as portas ao público em 2024. O parque vem sendo alvo de escrutínio há vários anos pelas condições em que mantinha os animais.

Segundo a agência de notícias Canadian Press, pelo menos 20 orcas e 19 belugas morreram desde 2019 no Marineland, que era uma popular atração turística próxima às Cataratas do Niágara.