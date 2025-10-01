Casa Branca rejeita críticas do papa Leão XIV à sua política migratória

A Casa Branca defendeu nesta quarta-feira (1º) sua política migratória após o papa Leão XIV criticar o que chamou de "trato desumano" sofrido por imigrantes sem documentos nos Estados Unidos.

"Alguém que diz 'sou contra o aborto, mas concordo com o tratamento desumano aos imigrantes que estão nos Estados Unidos', não sei se isso é estar a favor da vida", afirmou o papa a jornalistas na terça-feira (30).

O pontífice, primeiro americano a liderar a Igreja Católica, acrescentou que alguém que é contra o aborto, mas apoia a pena de morte ? que continua sendo legal em muitos estados dos EUA ? também não é "realmente pró-vida".