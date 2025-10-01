Centenas de migrantes vão à Cidade do México exigir sua regularização

Os migrantes caminharam depois pela estrada, acompanhados de perto por agentes da migração mexicana.

"Decidimos ir para cima [para a Cidade do México] para melhorar um pouquinho. Não pagam bem; eu estava trabalhando com outro cubano e me pagavam 120 pesos [R$ 34,5] por dia", disse à AFP Jorge Luis Rivera, de 56 anos, originário da ilha caribenha.

Rivera assinalou que seu propósito não é mais ir aos Estados Unidos, mas fazer "a vida no México". "Que nos recebam e nos ajudem a ter a residência para ficarmos aqui", acrescentou.

Também migrante cubana, Rebeca García, de 26 anos, concordou.

"Não nos dão papéis, não nos dão legalidade e não temos trabalho", protestou.

O México se tornou o destino de centenas de migrantes depois que o presidente Donald Trump endureceu a política migratória nos Estados Unidos após voltar à Casa Branca.