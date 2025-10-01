COI recebe delegação palestina, mas mantém postura sobre Israel

A presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, expressou nesta quarta-feira (1º) seu "apoio" a uma delegação palestina que viajou a Lausana (Suíça) e defendeu a "coexistência" entre atletas palestinos e israelenses no esporte mundial.

"Como todas as pessoas que desejam a paz na região, acompanhamos muito de perto os movimentos diplomáticos atuais e esperamos que abram em breve o caminho até a paz", declarou Coventry, citada em comunicado.

Como fez seu antecessor, Thomas Bach, três meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Kirsty Coventry recebeu na sede do COI representantes do Comitê Olímpico Nacional Palestino, presidido por Jibril Rajoub.