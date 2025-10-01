Com gol de Martinelli, Arsenal vence Olympiacos (2-0) na Champions

Segundo jogo, segunda vitória: O Arsenal conquistou um suado triunfo em casa por 2 a 0 contra o Olympiacos, da Grécia, nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, e permanece no grupo de times empatados na liderança, com 100% de aproveitamento.

O atacante brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar aos 13 minutos, finalizando com um leve toque após seu companheiro de equipe, o sueco Viktor Gyokeres, mandar a bola na trave.

Martinelli já havia marcado o primeiro gol de sua equipe na vitória em Bilbao contra o Athletic, na primeira rodada.