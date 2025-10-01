Deixar uma 'marca', o desafio da primeira treinadora no basquete masculino brasileiro

Inspirada na americana Becky Hammon, a primeira treinadora da NBA, a sérvio-australiana Jelena Todorovic, espera deixar sua "marca" como a primeira mulher a comandar uma equipe masculina no basquete brasileiro e uma das pioneiras na América do Sul.

"Ataca! Ataca!", ordena Todorovic a seus jogadores durante um treino do Fortaleza, antes de conversar com a AFP. Sua estreia será no dia 18 de outubro, quando começa a temporada do NBB.

O time cearense iniciou uma reconstrução depois de uma difícil temporada 2024/2025, na qual ocupou a última colocação ao lado do Botafogo. O Franca foi o campeão nas últimas quatro edições da competição.