Dinamarca pede que UE responda decisivamente à 'guerra híbrida' da Rússia

Milhares de policiais foram mobilizados para a cúpula, que será seguida no dia seguinte por uma reunião em formato ampliado. Alemanha, Polônia, Escandinávia, França e inclusive Ucrânia enviaram reforços militares para o encontro, e os Estados Unidos enviaram equipamentos antidrones.

A Rússia busca "nos testar", mas também "semear divisão e angústia em nossas sociedades. Não permitiremos que isso aconteça", concordou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A origem das aeronaves que invadiram o espaço aéreo dinamarquês nas últimas semanas permanece desconhecida, mas as autoridades foram rápidas em acusar a Rússia, que também está envolvida na incursão de cerca de vinte drones na Polônia e três caças na Estônia.

"Quando olho para a situação atual na Europa, acredito que estamos passando pelo momento mais difícil e perigoso desde o fim da Segunda Guerra Mundial", disse a primeira-ministra dinamarquesa.

"Estamos em um confronto com a Rússia", enfatizou o presidente francês, Emmanuel Macron.

Nesse contexto, os 27 países discutem maneiras de fortalecer a proteção, priorizando quatro projetos emblemáticos: defesa do espaço, reforço do flanco leste, defesa antimísseis e um "muro antidrones".