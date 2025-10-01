EUA: empresas privadas eliminaram 32.000 postos de trabalho em setembro

As empresas privadas eliminaram milhares de empregos em setembro nos Estados Unidos, uma contração que impacta a maioria dos setores, da indústria até os serviços financeiros, segundo a pesquisa da ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira.

Em setembro, o setor privado eliminou mais empregos do que criou (-32.000), com as perdas mais expressivas registradas em áreas como lazer, hotelaria e serviços profissionais, segundo a pesquisa mensal, considerada um termômetro dos números oficiais.

A publicação dos números, inicialmente prevista para sexta-feira, é incerta devido à paralisação orçamentária nos Estados Unidos.