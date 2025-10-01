EUA entra em paralisação orçamentária sem solução à vista

O governo dos Estados Unidos entrou nesta quarta-feira (1º) em uma paralisação ("shutdown") orçamentária, com o fechamento de parte da administração federal, sem uma solução à vista no Congresso entre os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata.

Este é o primeiro "shutdown" desde o mais longo da história ? que durou 35 dias ? há quase sete anos, e interromperá o trabalho de vários departamentos e agências federais, afetando centenas de milhares de funcionários governamentais.

Trump culpou os democratas pelo impasse e ameaçou punir o partido e seus eleitores com a interrupção de prioridades da agenda progressista, além de cortes no setor público.