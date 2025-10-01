EUA oferece garantias de segurança ao Catar após ataque de Israel

Os Estados Unidos considerarão "qualquer ataque armado" contra o território do Catar como uma ameaça a Washington e proporcionarão garantias de segurança ao Estado árabe do Golfo, afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira(1º).

Em caso de ataque, os Estados Unidos "tomarão todas as medidas legais e apropriadas, incluindo as diplomáticas, econômicas e, se necessário, militares, para defender os interesses dos Estados Unidos e do Estado do Catar e restaurar a paz e a estabilidade", afirmou um decreto assinado pelo presidente Donald Trump na segunda-feira e publicado nesta quarta.

Em 9 de setembro, o principal aliado regional de Washington foi atingido por Israel, que tinha como alvo líderes do movimento islamista Hamas que negociavam uma proposta de paz dos Estados Unidos.