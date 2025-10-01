Exército israelense bloqueará acesso ao norte de Gaza para os moradores do sul do território
O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (1) que fechará o último acesso ao norte da Faixa de Gaza para os residentes do sul do território palestino, a partir das 12h00 (6h00 de Brasília).
"Habitantes de Gaza, a rua Al Rashid será fechada ao tráfego a partir do setor sul da Faixa a partir das 12h00", afirma um comunicado em árabe divulgada pelo porta-voz militar Avichay Adraee nas redes sociais.
"A passagem para o sul continuará autorizada para aqueles que não conseguiram deixar a Cidade de Gaza", onde o Exército israelense prossegue com sua ofensiva. "Nesta etapa, o Exército israelense permite o livre deslocamento para o sul sem inspeção", acrescenta o comunicado.
