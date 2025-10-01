França investiga petroleiro ligado ao sobrevoo de drones na Dinamarca

O navio pertenceria à chamada 'frota fantasma' que a Rússia utiliza para driblar as sanções ocidentais contra suas vendas de petróleo, segundo o portal.

Os dois tripulantes detidos "se apresentaram como o comandante do navio e seu imediato", informou à AFP Stéphane Kellenberger, promotor de Brest.

Anteriormente, a prefeitura marítima do Atlântico na França informou à AFP que denunciou ao Ministério Público a presença deste petroleiro, o que levou à abertura de uma investigação, de acordo com a Promotoria.

Kellenberger confirmou a abertura da investigação por "falta de justificação da nacionalidade do barco/bandeira" e por "recusa a obedecer".

A embarcação zarpou de Primorsk, na Rússia, em 20 de setembro, e devia chegar a Vadinar, no noroeste da Índia, em 20 de outubro, mas permaneceu ancorada por vários dias em frente à costa de Saint-Nazaire, no oeste da França, segundo o site Marine Traffic.

E, segundo uma análise da AFP dos dados do portal especializado VesselFinder, a embarcação navegou ao longo da costa dinamarquesa entre 22 e 25 de setembro, quando ocorreram os sobrevoos suspeitos de drones na Dinamarca, que prejudicaram o tráfego aéreo e levaram ao fechamento do aeroporto de Copenhague.