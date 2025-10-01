Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos

As geleiras do país alpino perderam assim 3% de seu volume, segundo as medições realizadas em cerca de vinte montanhas de gelo, ampliadas para o conjunto das 1.400 formações deste tipo existentes na Suíça.

Trata-se da quarta maior redução desde o início das medições, depois das registradas em 2022, 2023 e 2003.

"Há cerca de vinte anos, todos as geleiras suíças estão perdendo gelo e o ritmo (...) está acelerando", declarou à AFP Matthias Huss, diretor da Glamos.

O especialista dá como exemplo a geleira do Ródano, uma das mais emblemáticas da Suíça, que visitou recentemente. "Ela perdeu 100 metros (de espessura) ou até mais nos últimos vinte anos, é impressionante!", exclama.

As geleiras suíças, que desempenham um papel importante no abastecimento de energia hidráulica e no fornecimento de água potável, perderam 24% de seu volume na década de 2015-2025.

No período de 2010-2020, perderam 17%, na década de 2000-2010, 14%, e nos anos 90, 10%, segundo o relatório da Glamos.