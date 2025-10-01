Hojlund e De Bruyne dão vitória ao Napoli sobre o Sporting (2-1) na Champions

Hojlund abriu o placar para o Napoli aos 36 minutos em um rápido contra-ataque após receber um ótimo passe de Debruyne.

No segundo tempo, o Sporting calou os torcedores napolitanos com o empate numa cobrança de pênalti do colombiano Luis Suárez (62'), mas a conexão De Bruyne-Hojlund voltou a funcionar minutos depois, quando o atacante dinamarquês desviou de cabeça uma bola levantada na área pelo meia belga para selar a vitória dos italianos (78').

"Kevin é uma lenda do futebol. Assim que ele pega a bola, sei que tenho que tomar a decisão certa que ele vai me achar", declarou Hojlund após a partida.

Para De Bruyne, o jogo serve em parte como uma redenção, depois de ter admitido publicamente seu mal-estar por ter sido substituído pelo técnico Antonio Conte nos últimos jogos, como aconteceu na derrota para o Milan no fim de semana (2 a 1), que fez o time perder a liderança do Campeonato Italiano.

Mas a vitória sobre o Sporting devolve a confiança ao Napoli, que no próximo fim de semana tentará voltar à ponta da tabela da Serie A jogando em casa contra o Genoa.

jr/hpa/dr/pm/cb/aam