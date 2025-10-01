Israel bombardeia Gaza; Hamas continua examinando plano de paz de Trump

Também prevê uma autoridade de transição dirigida pelo próprio Trump, na qual será acompanhado, entre outros, pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Uma fonte palestina próxima ao movimento islamista declarou nesta quarta-feira à AFP que ainda não foi tomada "nenhuma decisão final" e que o Hamas precisará de "dois ou três dias" para anunciar a resposta.

O grupo palestino, que governa Gaza desde 2007, "deseja modificar algumas cláusulas, como a do desarmamento e a da expulsão dos dirigentes de alto escalão" do movimento de Gaza, informou a fonte.

O Hamas também pede "garantias internacionais" de que as tropas de Israel deixarão integralmente a faixa costeira e que não haverá mais assassinatos "dentro ou fora do território".

A proposta de Trump exige o desarmamento completo do Hamas e sua exclusão de qualquer futuro governo, mas prevê uma anistia para os combatentes que aceitarem a "coexistência pacífica" com Israel.

Ao mesmo tempo, os bombardeios não deram trégua na Cidade de Gaza, onde o Exército israelense iniciou uma ofensiva em larga escala em 16 de setembro. "As explosões não param", denunciou por telefone Rabah al Halabi, um palestino de 60 anos.