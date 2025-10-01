Jonathan Anderson reinventa clássicos da Dior em sua primeira coleção feminina em Paris

O estilista Jonathan Anderson, 41, apresentou nesta quarta-feira (1º), em Paris, sua primeira coleção feminina para a Dior, em um desfile no qual combinou sua visão vanguardista com os clássicos da grife francesa.

Após apresentar sua primeira coleção masculina, em junho, o primeiro desfile de Anderson para as mulheres era um dos eventos mais aguardados da edição primavera/verão 2026 da Semana de Moda de Paris, juntamente com a estreia de Matthieu Blazy na Chanel.

Realizado no Jardim das Tulherias, centro de Paris, o desfile começou com uma projeção - em uma pirâmide invertida gigante, como a do Louvre - de imagens de arquivo da marca, fundada por Christian Dior em 1946.