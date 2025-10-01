Lesionado, Thuram vira desfalque na Inter e é dúvida para jogos da seleção francesa

O atacante Marcus Thuram, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, vai desfalcar a Inter de Milão contra a Cremonese, no próximo fim de semana, pelo Campeonato Italiano, e virou dúvida para os dois jogos da seleção da França na data Fifa de outubro, anunciou o clube lombardo nesta quarta-feira (1º).

"Marcus Thuram passou por exames e foi revelado um problema no bíceps femoral da coxa esquerda", explicou a Inter em comunicado.

"Novos exames serão realizados na semana que vem", acrescenta a nota, sem dar um prazo de recuperação.