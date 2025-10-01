Mais de 80 meios de comunicação pedem indenização milionária à Meta na Espanha

"O que está em jogo é a sobrevivência dos meios de informação, que está ameaçada pelo comportamento predatório de uma plataforma como a Meta que age sem respeito ao nosso marco legislativo", acrescentou.

A AMI acusa a Meta de ter descumprido, entre maio de 2018 e julho de 2023, a regulamentação europeia de proteção de dados, ao usar informações dos internautas sem o seu consentimento, com o objetivo de elaborar perfis publicitários individualizados.

"O que a Meta fez foi uma elaboração massiva de perfis de comportamento de todos os internautas e, a partir dessa elaboração massiva, sem ter informado nem obtido o consentimento dos cidadãos, teria vendido publicidade segmentada e gerado um lucro enorme", explicou Lanzaco.

Para a Meta, trata-se de uma "ação infundada" que "ignora intencionalmente a evolução da indústria publicitária nos últimos anos", conforme uma breve nota enviada à AFP.

"A Meta cumpre com todas as leis aplicáveis e forneceu opções claras, informações transparentes e deu aos usuários uma ampla gama de ferramentas para controlar sua experiência em nossos serviços", acrescentou.

Nesta quarta-feira devem ser ouvidas as testemunhas, e na quinta-feira serão apresentados os relatórios periciais e as conclusões das partes.