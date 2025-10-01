Marinha israelense intercepta barcos da flotilha para Gaza

As forças navais israelenses interceptaram na quarta-feira (1º) embarcações da flotilha que transportava ajuda para Gaza, incluindo o navio no qual viajava a ativista sueca Greta Thunberg, após Israel ter ordenado que mudassem de rota.

A flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe), que se apresenta como uma "missão pacífica e não-violenta", partiu de Barcelona no início de setembro e é composta por cerca de 45 barcos com centenas de militantes pró-palestinos procedentes de mais de 40 países.

A flotilha navegava nesta quarta-feira pelo mar Mediterrâneo em frente à costa do Egito e se aproximava da Faixa de Gaza, onde Israel realiza uma ofensiva em retaliação ao ataque do movimento islamista palestino Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023.