Marinha israelense ordena à flotilha para Gaza que mude de rota

A Marinha israelense ordenou nesta quarta-feira (1º) a mudança de rota de uma flotilha que tenta chegar à Faixa de Gaza com ajuda humanitária e que se encontra próxima do território palestino, informou o Ministério das Relações Exteriores.
"A Marinha israelense entrou em contato (...) com a flotilha e pediu que mudasse de rota", indicou o ministério em comunicado. "Israel informou à flotilha que ela está se aproximando de uma zona de combate ativa e que está violando um bloqueio naval legítimo", acrescentou.
Os ativistas a bordo da flotilha, que conta com cerca de 45 barcos e na qual viajam, entre outros, o ativista brasileiro Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg, explicaram, por sua vez, estar "cercados por navios de guerra israelenses".
