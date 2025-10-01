Ministros do G7 pressionam contra aumento da compra de petróleo russo

Os ministros das Finanças do G7 prometeram nesta quarta-feira mirar naqueles que aumentaram suas compras de petróleo russo desde a invasão da Ucrânia por Moscou, há mais de três anos.

Em comunicado divulgado após reunião, representantes de Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos manifestaram que este é o momento de "maximizar a pressão sobre as exportações de petróleo da Rússia", o que afetaria o orçamento russo para a guerra.

"Vamos mirar naqueles que continuam aumentando suas compras de petróleo russo desde a invasão da Ucrânia, e naqueles que facilitam a evasão", afirmaram os ministros, que concordaram sobre "a importância das medidas comerciais, incluindo as tarifas", e as proibições de importação ou exportação, para tentar cortar a receita russa.