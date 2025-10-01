Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

Apesar dos dois gols do artilheiro norueguês Erling Haaland, o Monaco conseguiu um honroso empate em 2 a 2 com o Manchester City nesta quarta-feira (1º), no estádio Louis II, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
Com o resultado, o time do Principado, que em nenhum momento jogou a toalha, conquista seu primeiro ponto nesta Champions, enquanto o City soma quatro.
Depois do gol inicial de Haaland (15'), que tocou a bola por cima do goleiro, os monegascos empataram três minutos depois com um belo chute no ângulo de Jordan Teze (18').
Os 'Citizens' retomaram a vantagem novamente com seu camisa 9 pouco antes do intervalo (44'), dessa vez de cabeça. Foi o 52º gol de Haaland em 50 jogos na Champions League.
Mas nos minutos finais, Bernardo Silva cometeu falta dentro da área e o zagueiro inglês Eric Dier (89') decretou o empate do Monaco cobrando pênalti.
"Fizemos um jogo muito bom, tivemos muitas chances, mas é a Liga dos Campeões. Defendemos mal uma falta e sofremos um pênalti", resumiu o técnico do City, Pep Guardiola.
O espanhol elogiou seu artilheiro: "Estivemos perto da vitória, acertamos o travessão duas vezes. Haaland foi muito bem hoje, e os outros atacantes também tiveram chances".
