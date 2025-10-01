Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall

A paixão pelos animais de Goodall, nascida em 3 de abril de 1934 em Londres, começou na infância, quando seu pai lhe deu um chimpanzé de pelúcia, que ela guardou por toda a vida.

Também era fã dos livros de Tarzan, sobre um menino criado na selva por macacos que se apaixona por uma mulher chamada Jane.

"Quando tinha 10 anos, sonhava em ir para a África, viver com animais e escrever livros sobre eles", declarou à CNN em 2017.

Em 1957, aceitou o convite de uma amiga para visitar o Quênia, onde começou a trabalhar para o famoso paleontólogo Louis Leakey.

Sua grande oportunidade chegou quando Leakey a enviou para estudar chimpanzés em liberdade na Tanzânia. Ela se tornou a primeira das três mulheres que ele designou para estudar os grandes primatas em seu habitat natural, junto com a americana Dian Fossey (gorilas) e a canadense Birute Galdikas (orangotangos).

Goodall imitava os chimpanzés, se sentava com eles em árvores e compartilhava suas bananas.