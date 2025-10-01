Oktoberfest de Munique suspende atividades após incêndio e explosão

A famosa 'Oktoberfest', a Festa da Cerveja de Munique, na Alemanha, teve que fechar temporariamente nesta quarta-feira (1) por um incêndio seguido de uma explosão no norte da cidade, onde foi registrada uma morte, anunciaram as autoridades.

A polícia afirmou que encontrou artefatos explosivos em um prédio residencial no norte de Munique, onde ocorreu o incidente.

As autoridades investigam um possível vínculo com a 'Oktoberfest', que é celebrada perto do centro da capital da Baviera.