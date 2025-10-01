ONU confirma morte de 103 civis no Líbano desde o cessar-fogo

As Nações Unidas anunciaram, nesta quarta-feira (1º), que confirmaram a morte de 103 civis no Líbano desde que uma trégua com Israel foi firmada em novembro de 2024 e exigiram o fim imediato das hostilidades.

"Ainda hoje constatamos consequências devastadoras de bombardeios aéreos e ataques de drones contra áreas residenciais e perto das forças de paz da ONU, no sul" do país, declarou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, em um comunicado.

O alto comissário disse que confirmou a morte de 103 civis entre novembro de 2024 e o final de setembro em território libanês. Por outro lado, nenhuma morte foi relatada em Israel por disparos de projéteis do Líbano desde que a trégua foi estabelecida.