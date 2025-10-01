Papa Leão XIV une forças a Schwarzenegger para enfrentar a mudança climática

Antes de sua eleição como líder da Igreja Católica, Robert Francis Prevost passou quase 20 anos como missionário no Peru, onde ajudou comunidades vulneráveis afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas, incluindo graves inundações.

O tempo é essencial. As emissões que provocam as mudanças climáticas aumentaram em todo o mundo, mas devem ser reduzidas quase pela metade até o final da década para limitar o aquecimento global aos níveis mais seguros estabelecidos no Acordo de Paris de 2015.

Como alcançar a meta será o tema central da próxima reunião de cúpula do clima, a COP30 da ONU, que acontecerá no Brasil em novembro.

Diante do atual cenário, a conferência "Aumentar a esperança pela justiça climática", que acontecerá em Castel Gandolfo, onde o pontífice tem sua residência de verão, analisará os progressos registrados e as "medidas urgentes" que são necessárias, segundo os organizadores.

Schwarzenegger declarou na terça-feira, em uma entrevista coletiva no Vaticano, que é "muito importante" que a Igreja Católica se una ao desafio global.

"Não há uma só pessoa que possa 'terminar' com a poluição sozinha", brincou, em um jogo de palavras com o nome em inglês do filme ("Terminator") que o consagrou como herói de ação.