Pauta de videográficos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu sobre a situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, que está há sete dias seguidos desconectada da rede elétrica.

