Petro expulsa delegação diplomática de Israel na Colômbia por detenção de flotilha a Gaza

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expulsou nesta quarta-feira (1º) a delegação diplomática de Israel em Bogotá, após a flotilha com ajuda humanitária que seguia para Gaza ter sido interceptada pelas forças israelenses.

O mandatário de esquerda rompeu as relações com Israel em 2024. Uma fonte afirmou à AFP que a embaixada se tornou consulado após essa medida e, atualmente, contava com 40 funcionários, entre eles quatro israelenses com status diplomático.

Petro qualificou na rede X a detenção da flotilha como um "crime internacional" cometido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.