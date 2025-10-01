Petróleo se mantém em queda por provável novo aumento de produção da Opep+

Arábia Saudita, Rússia e os outros seis membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) têm prevista uma reunião virtual no próximo domingo.

Até agora, o mercado esperava que a reunião resultasse em um aumento da cota de produção de 137 mil barris diários a partir de novembro.

No entanto, alguns veículos de comunicação e analistas afirmaram recentemente que esperam um aumento muito maior, de cerca de 500 mil barris diários.

"Estas declarações são completamente imprecisas e enganosas", negou a Opep na terça-feira em sua conta no X.

Por outro lado, o Iraque retomou, no último sábado, as exportações de petróleo a partir da região autônoma do Curdistão, no norte do país, após mais de dois anos de interrupção devido a disputas legais e técnicas com a administração curda.

Outro fator que influenciou na queda dos preços da commodity foi o aumento das reservas de petróleo nos Estados Unidos (+1,8 milhão de barris) na semana passada, devido a uma atividade menor nas refinarias do país.