PSG vence Barcelona (2-1) com gol no fim de Gonçalo Ramos

Antes de marcar, Torres (14') deu o primeiro aviso após um passe preciso de Lamine Yamal com a parte externa do pé. O valenciano superou o goleiro Lucas Chevalier em um mano a mano, mas seu chute com pouco ângulo foi defendido pelo ucraniano Illya Zabarnyi em cima da linha do gol.

Cinco minutos depois, Torres (19') confirmou o domínio do Barça em um momento em que o time parisiense parecia estar sem ideias para o ataque.

O português Vitinha errou um passe que foi parar no pé de Yamal. O craque da seleção espanhola tocou a bola para Pedri, que deu um passe para Marcus Rashford. Sem pensar duas vezes, o inglês deu a assistência para Torres superar Chevalier com um chute de primeira.

A partir desse momento, o Barça perdeu o ritmo e começou a ter dificuldades até que Nuno Mendes fez uma excelente jogada individual pela esquerda e deixou para Mayulu, que se antecipou ao goleiro polonês Wojciech Szczesny, e marcou o gol de empate (38'). O jogador português saiu do seu próprio campo e passou por vários adversários antes de passar para o companheiro de equipe.

Apesar dos esforços de Yamal na lateral direita e da distribuição de jogadas de Pedri, o Barça não conseguiu transformar esses lampejos em gols.

- "Muita Champions pela frente" -

Após o intervalo, as duas equipes alternaram oportunidades, mas a mais clara no início foi de Dani Olmo, que chutou sem goleiro, mas Achraf Hakimi desviou a bola que ia para o fundo da rede.