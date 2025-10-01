Quase 60 pessoas ainda estão presas sob os escombros da escola que desabou na Indonésia

Um total de 59 pessoas continuam presas sob os escombros após o desabamento, na segunda-feira, de uma escola islâmica na Indonésia que deixou cinco mortos, informou nesta quinta-feira (2, data local) um responsável dos serviços de resgate.

Segundo o balanço mais recente, "59 pessoas continuam presas", indicou em comunicado Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, advertindo que os dados são variáveis, já que alguns sobreviventes ainda não se apresentaram às autoridades.

O número atualizado de desaparecidos "vem da lista de presença publicada pelo internato, incluindo os relatos de desaparecimento feitos pelas famílias", precisou Muhari.