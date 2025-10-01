Renomado produtor Max Martin volta a colaborar com Taylor Swift em 'Showgirl'

Para seu aguardado novo álbum, 'The Life of a Showgirl', Taylor Swift se reuniu com Max Martin, o produtor sueco que revolucionou o pop moderno com uma receita que combina tecnologia, simplicidade e um instinto para o gancho perfeito.

Nascido em um subúrbio de Estocolmo, Karl Martin Sandberg ? seu nome verdadeiro ? entrou na cena musical nos anos 80 como vocalista da banda 'It's Alive', inspirada no Metallica, KISS e Def Leppard.

No início da década de 1990, Martin mudou para a composição e produção musical, deixando sua marca com sucessos mundiais para grupos suecos como Ace of Base e Army of Lovers.