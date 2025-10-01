Rússia intensifica ataques de longo alcance contra Ucrânia, segundo análise da AFP

A Rússia intensificou seus ataques de longo alcance contra a Ucrânia em setembro, segundo uma análise da AFP publicada nesta quarta-feira (1º), em meio a um congelamento nas negociações de paz e violações do espaço aéreo europeu atribuídas a Moscou.

De acordo com uma análise de relatórios diários da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 5.638 drones de longo alcance e 185 mísseis contra a Ucrânia em ataques noturnos durante setembro, representando um aumento de 36% em relação ao mês anterior.

Em agosto, os bombardeios haviam diminuído em um terço em comparação a julho, à medida que os esforços diplomáticos se intensificavam para encerrar a invasão russa à Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.