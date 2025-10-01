Semana do Urso Gordo coroa seu vencedor no Alasca

A competição de animais mais aguardada dos Estados Unidos chegou ao fim com o triunfo de Chunk, coroado vencedor da Semana do Urso Gordo deste ano.

Chunk devorou milhares de quilos de salmão no Parque Nacional de Katmai, no Alasca, e foi eleito como o urso mais gordo do popular concurso, que destaca a preparação desses mamíferos para os meses de hibernação.

O urso, que não fazia ideia de que estava competindo, derrotou um grande concorrente, a bicampeã Grazer, negando a ela a oportunidade de conquistar o terceiro título consecutivo, um feito inédito do qual ela também não tinha consciência.