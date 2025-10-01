Senado dos EUA rejeita o plano republicano de retirar país da paralisação orçamentária

Um projeto de lei republicano para retirar os Estados Unidos da paralisação orçamentária e reabrir o governo foi derrotado no Senado nesta quarta-feira (1º), constatou a AFP.

O projeto recebeu apenas três votos favoráveis dos legisladores democratas, bem abaixo dos oito votos que os republicanos precisam para atingir o limite de 60 votos "sim".

