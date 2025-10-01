Shein abrirá na França suas primeiras lojas físicas no mundo

A gigante da 'fast fashion' Shein escolheu a França para abrir suas primeiras lojas físicas permanentes no mundo, anunciou nesta quarta-feira (1º) a marca, criticada por seus milhares de produtos a baixíssimo custo vendidos pela internet.

A partir de novembro, a empresa abrirá progressivamente seis lojas no país, começando por Paris - dentro da grande loja de departamentos BHV Marais -, e seguindo pelas cidades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers e Limoges, informou a Shein em um comunicado.

"Esta aliança é mais que um simples lançamento: é um compromisso para revitalizar os centros urbanos em toda a França, restaurar as grandes lojas de departamentos e desenvolver oportunidades para a moda francesa", anunciou a marca, que promete criar 200 empregos diretos e indiretos.