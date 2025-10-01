Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (1º), que Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed, banco central), a quem o presidente Donald Trump tenta destituir, pode permanecer em seu cargo por enquanto.

A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato.

O governo "removeu legalmente" Cook e espera "obter uma vitória definitiva após apresentar nossos argumentos orais perante a Suprema Corte em janeiro", disse um porta-voz da Casa Branca à AFP.