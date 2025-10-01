Tabloide britânico é acusado de ter espionado o príncipe William

Nesta quarta-feira, foi realizada uma audiência no Tribunal Superior de Londres para preparar o processo, marcado para janeiro de 2026.

Em suas conclusões por escrito, apresentadas ao tribunal, o advogado dos denunciantes, David Sherbone, destacou um artigo do Daily Mail publicado em junho de 2003, na véspera do 21º aniversário do príncipe William.

Segundo Sherbone, os "inúmeros detalhes" incluídos no artigo permitem "deduzir que a informação foi obtida" por meios ilícitos.

O advogado baseia-se no recibo de um detetive particular, datado de 25 de agosto de 2003, no qual é mencionada a festa de aniversário; e também em outro recibo que faz referência a dados telefônicos pertencentes a "Catherine Middleton" (atual esposa do príncipe William).

A ANL, por sua vez, nega todas as acusações. O advogado do grupo indicou, nesta quarta-feira, que os últimos elementos do advogado da acusação chegaram "tarde demais".

Alguns denunciantes, como o marido de Elton John, o diretor de documentários David Furnish e a atriz Sadie Frost, compareceram à audiência desta quarta-feira. Outros participantes participaram por videoconferência, o que foi feito por um usuário identificado como 'Príncipe Harry'.