Taiwan não aceitará fabricar 50% de seus semicondutores nos Estados Unidos

"Tenham certeza de que não discutimos o tema nesta ocasião e tal condição não será aceita", afirmou.

Cheng retornou de Washington, onde disse que as negociações sobre as tarifas dos Estados Unidos para as exportações taiwanesas "avançaram um pouco".

A ilha de governo democrático tenta alcançar um acordo comercial com Washington, depois que o presidente Donald Trump impôs uma tarifa temporária de 20% que preocupa as fábricas taiwanesas.

O republicano também ameaçou aplicar uma "tarifa bastante significativa" aos semicondutores que entram em seu país.

A crescente demanda por tecnologia relacionada à Inteligência Artificial impulsionou o superavit comercial de Taiwan com os Estados Unidos, o que deixou a ilha no alvo de Trump.

Mais de 70% das exportações da ilha para os Estados Unidos são da área de tecnologia e telecomunicações, incluindo chips.